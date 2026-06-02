Stampa Uk – Ex Inter, al City una rivoluzione: Kovacic in dubbio

Mateo Kovacic ha appena raggiunto la Nazionale croata per giocare la prossima Coppa del Mondo. L'ex calciatore dell'Inter potrebbe, dopo il torneo FIFA, cambiare squadra. Dopo l'addio di Guardiola e l'arrivo di Maresca, sono segnalati diversi cambiamenti in casa del Manchester City e proprio il nome dell'ex Inter è tra quelli in dubbio per la prossima stagione da quanto si apprende in Inghilterra.

Fox Sports per esempio scrive: "La priorità è Elliot Anderson, centrocampista classe 2002 del Nottingham Forrest e il club inglese vorrebbe prenderlo anche prima dell'inizio del Mondiale. Ci sono altri centrocampisti poi nella lista dei desideri, come Sandro Tonali. Mentre fonti vicino al club indicano che Enzo Fernandez del Chelsea non è un giocatore di interesse dei Citiziens. Acquistare un secondo centrocampista non è essenziale, ma potrebbe essere però necessario perché ci sono dubbi sulla permanenza in futuro di Rodri, Nico Gonzalez e Mateo Kovacic. Ci sono molti giocatori che potrebbero potenzialmente cambiare squadra".