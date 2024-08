Il club bianconero ha chiuso per l'acquisto del giocatore che arriverà in prestito secco oneroso

Mentre è al lavoro per Koopmeiners e Nico Gonzalez, la Juventus si assicura Francisco Conceiçao dal Porto. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club bianconero ha chiuso per l'acquisto del giocatore che arriverà in prestito secco oneroso. Domani l'arrivo del figlio d'arte a Torino: dunque visite mediche e firma sul contratto.