Kessié vuole l’Inter, novità dopo il Porto. “Scambio con Brozovic oppure…”

Franck Kessié resta un obiettivo concreto per l'Inter in vista della prossima stagione. "Dopo la sfida di ritorno con il Porto, l’Inter ha fissato un aggiornamento per il centrocampista ivoriano: previsto un nuovo contatto con il suo agente, Atangana, incaricato di tirare le fila con il Barcellona", assicura il Corriere dello Sport che collega l'interesse per l'ex Milan ai rumors, da Oltremanica, che accostano Barella al Liverpool e al possibile addio di Brozovic a fine stagione. Il croato, infatti, potrebbe fare le valigie, sia per una questione d'età che per una tattica, tenuto conto del fatto che Calhanoglu lo ha sostituito in maniera brillante senza farlo rimpiangere.

"Non a caso, uno degli scenari possibili lega il croato proprio a Kessie, per un affare da mettere in piedi con il Barcellona. Su questo fronte, come premesso, l’Inter attende novità una volta scavallato il match di ritorno con il Porto. Nelle prossime settimane, Atangana, che ha già ribadito come per il suo assistito il ritorno in Italia, e quindi l’Inter, sia il desiderio principale, tornerà a sondare il terreno con il Barcellona. Il club nerazzurro ha già messo in chiaro i contorni dell’operazione: prestito e parte dell’ingaggio pagato, oppure, appunto, scambio con Brozovic, ma solo con cospicuo conguaglio a proprio favore. Chiaro che si tratti di una trattativa non semplice. Ma Kessie, tramite il suo procuratore, proverà a forzare la mano. Certo, con l’ivoriano, l’Inter sistemerebbe l’eventuale partenza di Barella, ma averli entrambi in organico la prossima stagione sarebbe tutta un’altra cosa...", chiosa il quotidiano.