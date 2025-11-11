Manu Koné, centrocampista della Roma, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, ha parlato così della sua situazione in giallorosso: "Se ho mai pensato di cambiare squadra? Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra.
Koné: "Se ho mai pensato di cambiare squadra? Sto bene alla Roma! E se vinciamo lo scudetto…"
Koné: "Se ho mai pensato di cambiare squadra? Sto bene alla Roma! E se vinciamo lo scudetto…"
Manu Koné, centrocampista della Roma, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, ha parlato così della sua situazione
Spero che finiremo bene l'anno e che andremo al Mondiale. Lo scudetto? Prima di tutto, non bevo caffè (ride, ndr). Non dobbiamo pensare di essere campioni. Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili.
Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori. Se vinciamo il titolo, lo prenderemo", riporta VoceGiallorossa.
