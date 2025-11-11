FC Inter 1908
Koné: “Se ho mai pensato di cambiare squadra? Sto bene alla Roma! E se vinciamo lo scudetto…”

Manu Koné, centrocampista della Roma, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, ha parlato così della sua situazione
Manu Koné, centrocampista della Roma, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, ha parlato così della sua situazione in giallorosso: "Se ho mai pensato di cambiare squadra? Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra.

Spero che finiremo bene l'anno e che andremo al Mondiale. Lo scudetto? Prima di tutto, non bevo caffè (ride, ndr). Non dobbiamo pensare di essere campioni. Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili.

Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori. Se vinciamo il titolo, lo prenderemo", riporta VoceGiallorossa.

