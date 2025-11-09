Dopo la sconfitta per tre a zero subita a Bergamo contro il Sassuolo, l'Atalanta si era presa una notte per riflettere sul possibile esonero di Ivan Juric. La società bergamasca però, riportano a Skysport, sembra orientata a chiudere il suo rapporto con l'allenatore che in settimana aveva avuto una discussione plateale con Lookmannel momento della sostituzione nella gara di Champions contro l'OM.
Atalanta, dopo la sconfitta con il Sassuolo è vicino l’esonero di Juric. Al suo posto…
Secondo quanto riportato da Skysport, il club bergamasco è orientato a chiudere il rapporto con l'allenatore
Per l'allenatore un altro esonero dopo quello con la Roma e la stagione negativa con il Southampton lo scorso anno. Il canale satellitare parla di esonero ad un passo con la decisione ufficiale sull'addio che potrebbe arrivare nella giornata di domani, lunedì 1o novembre. Palladino è il nome più quotato per prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra.
(Fonte: Skysport)
