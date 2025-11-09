Secondo quanto riportato da Skysport, il club bergamasco è orientato a chiudere il rapporto con l'allenatore

Dopo la sconfitta per tre a zero subita a Bergamo contro il Sassuolo, l'Atalanta si era presa una notte per riflettere sul possibile esonero di Ivan Juric. La società bergamasca però, riportano a Skysport, sembra orientata a chiudere il suo rapporto con l'allenatore che in settimana aveva avuto una discussione plateale con Lookmannel momento della sostituzione nella gara di Champions contro l'OM.