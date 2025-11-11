GdS – Mancini torna in panchina, ha accettato la proposta dell’Al Sadd

L'ex allenatore nerazzurro torna ad allenare dopo l'ultima esperienza da ct dell'Arabia Saudita

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 11:12)

Roberto Mancini torna ad allenare. L'ex allenatore dell'Inter, dopo l'ultima esperienza da ct dell'Arabia Saudita, allenerà in Qatar: ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Sadd, campione in carica con 18 campionati vinti e due Champions d'Asia collezionate nel corso della sua storia. Ultima coppa vinta nel 2011 ed è proprio la competizione nella quale la società vuole tornare a fare bene e per questo ha deciso di affidarsi all'esperienza del tecnico ed ex calciatore.

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l'ex ct di Italia a Arabia Saudita, potrebbe essere a Doha già in questi giorni. A Mancini, spiega la rosea, è stato proposto un contratto fino a maggio 2026: si era preso del tempo per riflettere aspettando forse una proposta dall'Italia che evidentemente non l'ha convinto o non era quello che voleva.

Alla fine avrebbe deciso di dire sì al club dell'emiro Al Thani e se il contratto sarà fermato come sembra il debutto ci sarebbe il 24 novembre in casa dell’Al-Wahda (Emirati Arabi), partita valevole per la Champions asiatica.

