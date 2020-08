Gds: “Kumbulla, la Lazio c’è. L’Inter è in vantaggio, ma ha rallentato sull’affare perché…”

Marash Kumbulla, è testa a testa tra Inter e Lazio. I nerazzurri hanno già il sì del calciatore, sul quale però i biancocelesti sembrano voler fare sul serio. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, per Tare “l’obiettivo principale in difesa continua a essere Kumbulla. L’Inter, in vantaggio nella trattativa per il centrale del Verona, ha rallentato perché sta valutando anche altre opzioni, motivo per il quale il club veneto potrebbe decidere di accettare la proposta della Lazio di 20 milioni più André Anderson. La Lazio ci spera, fa pressione, e intanto gioca a scacchi”, si legge.