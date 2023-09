Lautaro vuole prolungare: “Contratto senza clausola ma con 150mln l’Inter…”

A oggi, Lautaro Martinez è legato all'Inter da un contratto fino a giugno 2026. Come riporta il Corriere della Sera, non è un mistero che l'attaccante argentino voglia prolungare (e adeguare) ancora il rapporto con i nerazzurri:

"Dopo il rinnovo del contratto fino al 2026, Lautaro è fra i giocatori più pagati della rosa (6 milioni netti), e su di lui non pende più la spada di Damocle della clausola da 111. Non ha fatto mistero che gradirebbe un ulteriore prolungamento, ma il dossier al momento non è sul tavolo di Marotta. Per avvicinarsi occorre un assegno da 150 milioni".