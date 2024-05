E' il Paris Saint-Germain la squadra più 'calda' in caso di addio all'Inter di Lautaro Martinez. Lo scrive oggi in edicola Tuttosport

"A oggi, non va esclusa l’ipotesi che tutto resti così com’è. In questo caso Oaktree - avendo l’argentino un contratto in scadenza nel 2026 - potrebbe rimandare il problema confidando nella grandissima professionalità sempre mostrata dal giocatore (nulla vieta che il rinnovo arrivi in autunno o a Natale). Non va però totalmente esclusa nemmeno l’ipotesi di un addio e in questo caso l’unico club che cerca un attaccante di primo livello e che potrebbe esaudire le richieste economiche dell’argentino è il Paris-Saint Germain, dove Camaño ha già un altro suo assistito, ovvero Achraf Hakimi".