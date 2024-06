"Il ds granata Vagnati, genovese ed ex blucerchiato da calciatore, era stato tra i primi a seguire con interesse Leoni nel corso dell’ultima stagione, ma ora la concorrenza non manca e la Sampdoria sta prendendo tempo nella speranza di firmare la miglior operazione possibile. La volontà del club doriano resta quella di trattenere il giocatore in prestito almeno per un altro anno: questa è una condizione che la Samp porrà ai potenziali acquirenti e che può permettere la miglior crescita al ragazzo, scoperto dal ds Andrea Mancini e poi valorizzato dall’allenatore Pirlo. Il tecnico bresciano è stato bravo a dare fiducia al giovanissimo Leoni anche di fronte agli inevitabili passaggi a vuoto e lo ha lanciato nel corso del campionato come braccetto destro nella difesa a tre. Ora per Leoni può arrivare il momento del salto verso la Serie A: la Samp punta a un’asta, difficilmente il giocatore sarà ceduto per una cifra inferiore ai 5/6 milioni e i blucerchiati stanno anche valutando di aspettare almeno la sessione di gennaio per cederlo a una cifra più alta. Un’operazione che resta calda per tutti. Anche per il Torino", la chiosa del qotidiano.