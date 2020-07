Inter, Conte blinda Lautaro Martinez. Sulla lista dei cedibili a sorpresa due ex intoccabili

L’Inter ragiona sul futuro e su quelli che dovranno essere i punti ferma della formazione della prossima stagione. Il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, sta facendo capire la sua idea su chi dovrà essere confermato e chi invece potrebbe finire sul mercato. A sorpresa nella lista dei partenti potrebbero finire due giocatori considerati delle colonne dell’Inter fino a poco tempo fa. Si tratta di Brozovic e Skriniar, esclusi nell’ultima gara contro la Fiorentina.

“Il 3-4-1-2 scelto dal tecnico nel periodo post-lockdown, ha infatti rafforzato alcune considerazioni tattiche in Conte e i due sopracitati sono elementi che potrebbero, dal suo punto di vista, essere sacrificati sul mercato per finanziare i prossimi acquisti. Anche perché Conte non vorrebbe perdere Lautaro Martinez, un ragazzo su cui ha lavorato, creando una coppia con Lukaku che, almeno fino a marzo, aveva dato risultato straordinari”, rivela Tuttosport. Skriniar fatica a trovare i giusti meccanismi nella difesa a tre e Conte gli preferirebbe uno tra Kumbulla o Vertonghen. Per quanto riguarda il croato, ci sono dubbi su una sua possibile coesistenza assieme a Eriksen; col danese in campo come trequartista, a Conte servono due mediani davanti alla difesa.

“Brozovic ha una clausola (oggi non più attivabile) di 60 milioni, Skriniar ne vale altrettanti. Entrambi hanno estimatori, in particolare in Premier: Chelsea, Tottenham e Liverpool seguono Brozovic; i due club di Manchester (e il Psg) il difensore slovacco. L’Inter ragiona: andrebbero bene i soldi, ma anche degli scambi che portino elementi graditi, come per esempio Kante nel Chelsea, il sogno “proibito” di Conte per il centrocampo (nei Blues gioca anche Emerson, l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra), Ndombele del Tottenham o Gabriel Jesus del Manchester City (ma in quel caso sarebbe più “semplice” l’operazione con Lautaro, stimato da Guardiola)”, spiega il quotidiano.