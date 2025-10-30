Il giornalista ha parlato del giocatore che in estate aveva espresso la volontà di lasciare l'Atalanta ma non è stato accontentato neanche di fronte ad un'offerta dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 23:32)

Nella gara contro il Milan Lookman è tornato a segnare 169 giorni dopo rispetto all'ultimo gol segnato nella gara contro la Roma, il 12 maggio 2025. "Il gran gol con cui ha battuto Maignan è un condensato di sentimenti contrapposti: la gioia di aver ritrovato la cosa più preziosa, inclusi l’abbraccio dei compagni e l’affetto del popolo bergamasco; e la rabbia con cui si è liberato di un peso che lo stava zavorrando", spiega Massimiliano Nebuloni di Skysport.

Il chiaro riferimento è alle note vicende di mercato che lo hanno visto protagonista questa estate, quando è stato vicino all'Inter. O almeno la sua intenzione era quella di lasciare l'Atalanta che però ha detto no al club interista quando ha presentato un'offerta da 45 mln complessivi. Dopo quel no i nerazzurri hanno definito una nuova strategia e il giocatore, che aveva abbandonato il ritiro della squadra di Juric, era rimasto senza soluzioni e fuori squadra.

Super poteri — Si è piano piano reintegrato, è stato rilanciato col Bruges, ma non era ancora riuscito a segnare: "Sembrava appesantito dalla responsabilità di non riuscire più a essere decisivo come prima. Tutto quello che fino a maggio gli riusciva con naturalezza, sbatteva ora contro un difensore, s’infrangeva in un rimpallo, saltava su una zolla beffarda. Come se il caso di mercato che ha infiammato l’estate bergamasca ne avesse offuscato i superpoteri", ha aggiunto il giornalista di Skysport in merito al nigeriano. Sta cercando anche di recuperare la condizione "allenandosi come un matto" per ricucire con compagni e ambiente e ripagare il suo allenatore per la pazienza dimostrata.

(Fonte: Skysport)