Xabi Alonso: “Nico Paz? Ha fatto scelta intelligente. Ma ora…”

All'allenatore del Real Madrid hanno chiesto di Como-Juve e dell'argentino che sembra destinato a tornare a Madrid dalla prossima stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 03:02)

A Xabi Alonso, alla vigilia della sfida contro la Juventus, hanno chiesto se ha visto la partita della squadra di Tudor contro il Como e se si è fatto un'opinione su Nico Paz. Il giocatore è stato ceduto al Como proprio dal Real Madrid che ha un diritto di riacquisto e il cinquanta per cento sulla futura rivendita del giocatore e sembra destinato a tornare presto al club madrileno. In passato tante volte si è parlato dell'interesse dell'Inter per il calciatore argentino.

L'allenatore del Real, a proposito di Como-Juve e proprio su Nico Paz, in conferenza stampa ha detto: «Sì, ho visto la partita. La Juve ha cambiato il suo modo di giocare. Il Como ha fatto una bella partita, ben lavorata e ben preparata da Fabregas. Ci aspettiamo una gara diversa contro di noi ma penseremo a fare il nostro. Conosciamo bene la Juve evidentemente».

«Nico Paz? Non solo in questa stagione, ma già nella scorsa stagione ha fatto bene. È stata una mossa intelligente da parte sua andare al Como, dove è arrivato, per l'allenatore che ha trovato, si sta evolvendo, ma non è il momento di parlare del suo futuro», ha concluso.

(Fonte: CdS)