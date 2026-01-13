"Mi sono informati e non ho conferme sulle voci turche. L'Atalanta lo aspetta con prevedibili mal di pancia perché è abituato a fare le bizze, anche se ha dato il suo contributo in questo inizio di stagione. A fine stagione potrebbe abbassarsi la richiesta a 35 mln perché si accorcia di un anno il suo contratto con il club bergamasco. Questo profilo al Napoli piace molto ma è un gradimento che diventa utopia se non trovano una soluzione con Lucca o Lang", ha spiegato l'esperto di mercato sul nigeriano che è impegnato in questo momento in Coppa D'Africa con la sua Nigeria.