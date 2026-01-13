Non ci sono riscontri sulle voci che parlano di un avvicinamento di club turchi ad Ademola Lookman.Da quanto riporta Alfredo Pedullà a Sportitalia, nessuno si è avvicinato al'Atalanta per richiedere il giocatore che in estate era sembrato molto vicino al trasferimento all'Inter.
L'esperto di mercato ha parlato su SI del giocatore che sembrava vicino all'Inter in estate, poi non se ne è fatto nulla
"Mi sono informati e non ho conferme sulle voci turche. L'Atalanta lo aspetta con prevedibili mal di pancia perché è abituato a fare le bizze, anche se ha dato il suo contributo in questo inizio di stagione. A fine stagione potrebbe abbassarsi la richiesta a 35 mln perché si accorcia di un anno il suo contratto con il club bergamasco. Questo profilo al Napoli piace molto ma è un gradimento che diventa utopia se non trovano una soluzione con Lucca o Lang", ha spiegato l'esperto di mercato sul nigeriano che è impegnato in questo momento in Coppa D'Africa con la sua Nigeria.
(Fonte: SI)
