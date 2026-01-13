FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Pedullà: “Lookman in Turchia? Nessun riscontro. Si abbassa la richiesta in estate? Il profilo…”

calciomercato

Pedullà: “Lookman in Turchia? Nessun riscontro. Si abbassa la richiesta in estate? Il profilo…”

Pedullà: “Lookman in Turchia? Nessun riscontro. Si abbassa la richiesta in estate? Il profilo…” - immagine 1
L'esperto di mercato ha parlato su SI del giocatore che sembrava vicino all'Inter in estate, poi non se ne è fatto nulla
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Non ci sono riscontri sulle voci che parlano di un avvicinamento di club turchi ad Ademola Lookman.Da quanto riporta Alfredo Pedullà a Sportitalia, nessuno si è avvicinato al'Atalanta per richiedere il giocatore che in estate era sembrato molto vicino al trasferimento all'Inter.

Pedullà: “Lookman in Turchia? Nessun riscontro. Si abbassa la richiesta in estate? Il profilo…”- immagine 2
Getty Images

"Mi sono informati e non ho conferme sulle voci turche. L'Atalanta lo aspetta con prevedibili mal di pancia perché è abituato a fare le bizze, anche se ha dato il suo contributo in questo inizio di stagione. A fine stagione potrebbe abbassarsi la richiesta a 35 mln perché si accorcia di un anno il suo contratto con il club bergamasco. Questo profilo al Napoli piace molto ma è un gradimento che diventa utopia se non trovano una soluzione con Lucca o Lang", ha spiegato l'esperto di mercato sul nigeriano che è impegnato in questo momento in Coppa D'Africa con la sua Nigeria.

(Fonte: SI)

Leggi anche
UFFICIALE / Il nuovo allenatore dello United fino a fine stagione è Carrick
SM – Lookman per Atalanta incedibile: ma il Fenerbahce insiste: pronta l’offerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA