È stato il pallino di mercato dell'Inter della scorsa estate o forse l'Inter è stata un suo pallino. Alla fine però Ademola Lookmanè rimasto all'Atalanta e lì intanto ha visto il passaggio di consegne da Gasperini a Juric, poi l'arrivo di Palladino, prima di partire per l'avventura con la sua Nazionale, la Nigeria, in Coppa d'Africa. Stando a quanto riportato da SportMediaset, sul giocatore ci sono sirene turche.
SM – Lookman per Atalanta incedibile: ma il Fenerbahce insiste: pronta l’offerta
Stando al canale sportivo di Mediaset il club turco sarebbe interessato all'attaccante nigeriano che aveva avuto contatti con l'Inter in estate
"Da quello che ci risulta per il club bergamasco il giocatore è incedibile a fronte di un'offerta irrinunciabile. Ma il Fenerbahce insiste e sarebbero stati offerti al calciatore nove mln all'anno e per la società che detiene il suo cartellino un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto di 42 mln in totale. Attesa in queste ore un ulteriore affondo del club turco e si vedrà poi cosa deciderà l'Atalanta", ha spiegato a SportMediaset Orazio Accomando.
(Fonte: SM)
