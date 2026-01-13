UFFICIALE / Il nuovo allenatore dello United fino a fine stagione è Carrick

L'ex giocatore ha vinto cinque Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega, una Champions League, una Europa League e la Coppa del mondo per club FIFA in 464 partite giocate con la maglia dei Red Devils. Aveva già lavorato nello staff tecnico della squadra inglese dopo il suo ritiro, nel 2018, quando in panchina c'erano prima Mourinho poi Solskjaer che aveva sostituito ad interim nel momento dell'esonero. L'ex nazionale inglese è stato allenatore del Middlesbrough per due anni e mezzo a partire da ottobre 2022.

«Avere la responsabilità di guidare il Manchester United è un onore. So cosa serve per avere successo qui; ora il mio obiettivo è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo da questo incredibile club, e sappiamo che questo gruppo è più che in grado di produrre. Ho già lavorato con molti giocatori e ovviamente ho continuato a seguire da vicino la squadra negli ultimi anni. Ho piena fiducia nel loro talento, nella loro dedizione e nella loro capacità di avere successo con questa maglia. C'è ancora molto per cui lottare in questa stagione, siamo pronti a unire tutti e a regalare ai tifosi le prestazioni che il loro fedele sostegno merita», ha detto il neo allenatore del Manchester.