CF – Lukaku in prestito alla Roma: l’impatto dell’operazione a bilancio

Romel Lukaku torna in Italia: vestirà la maglia della Roma. Il giocatore arriva in prestito oneroso dal Chelsea e si mette così a disposizione di José Mourinho. Quale sarà il suo impatto sul bilancio dei giallorossi? Lo svela calcioefinanza.it: “L’ingaggio da 7,5 milioni di euro netti sarà pari a 9,8 milioni di euro lordi, visto che il club giallorosso può sfruttare i vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita (considerando che Lukaku anche nel 2023 è già di fatto residente in Italia essendo stato dipendente dell’Inter fino al 30 giugno 2023).