Condò: “Il Chelsea si sente prese per il naso. Inter, per Lukaku serve sforzo”

A Skysport hanno commentato le ultime notizie su Lukaku . Il calciatore non si presenterà al raduno del Chelsea che comincerà la sua nuova stagione nelle prossime ore. Una decisione presa di comune accordo con il club inglese che ritiene di poter cedere il calciatore alla giusta offerta. Con il belga che ha già fatto sapere di essere interessato ad una permanenza all'Inter . Mentre il club nerazzurro prepara il rilancio, dopo la prima offerta da 25 mln, e spera di poter chiudere prima della partenza dello United per il tour estivo.

«Ma ho anche comprensione per il Chelsea - ha sottolineato Condò su Skysport - che ha pagato il calciatore 113 mln e ne ha ottenuti solo otto per il prestito nella passata stagione. Credo che il club inglese si senta preso per il naso e penso che l'Inter uno sforzo dovrà farlo per arrivare all'attaccante. E penso lo farà».