FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Roberto Mancini pronto a tornare in panchina, Romano svela: “Ecco l’offerta sul tavolo”

calciomercato

Roberto Mancini pronto a tornare in panchina, Romano svela: “Ecco l’offerta sul tavolo”

Mancini
Possibile nuova esperienza all’orizzonte per Roberto Mancini, ex allenatore anche dell’Inter: lo fa sapere Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

Roberto Mancini pronto a tornare in panchina, Romano svela: “Ecco l’offerta sul tavolo”- immagine 2
Getty Images

Possibile nuova esperienza all’orizzonte per Roberto Mancini, ex allenatore anche dell’Inter. A riportarlo è Fabrizio Romano, che aggiorna così sul futuro del tecnico.

Roberto Mancini pronto a tornare in panchina, Romano svela: “Ecco l’offerta sul tavolo”- immagine 3
Getty Images

L’Al Sadd ha migliorato la proposta per Roberto Mancini e sta lavorando per convincere il tecnico italiano. Trattative in corso per il ritorno dell’allenatore in panchina, ha fatto sapere in esclusiva Fabrizio Romano.

Leggi anche
UFFICIALE – Juric esonerato, non è più l’allenatore dell’Atalanta: il comunicato
Infortunio Hakimi, Luis Enrique: “Se pensiamo ad innesti? Sempre pronti sul mercato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA