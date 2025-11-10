Possibile nuova esperienza all’orizzonte per Roberto Mancini, ex allenatore anche dell’Inter. A riportarlo è Fabrizio Romano, che aggiorna così sul futuro del tecnico.
Roberto Mancini pronto a tornare in panchina, Romano svela: “Ecco l’offerta sul tavolo”
Possibile nuova esperienza all’orizzonte per Roberto Mancini, ex allenatore anche dell’Inter: lo fa sapere Fabrizio Romano
L’Al Sadd ha migliorato la proposta per Roberto Mancini e sta lavorando per convincere il tecnico italiano. Trattative in corso per il ritorno dell’allenatore in panchina, ha fatto sapere in esclusiva Fabrizio Romano.
