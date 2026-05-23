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fcinter1908 calciomercato Mancini: “Un mio ritorno sulla panchina dell’Italia? Prossima domanda. All’estero…”
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Mancini: “Un mio ritorno sulla panchina dell’Italia? Prossima domanda. All’estero…”
Così Roberto Mancini, ex Ct della Nazionale italiana di calcio, dribbla le domande su un suo eventuale ritorno sulla panchina dell'Italia
"Io Ct azzurro? Prossima domanda (ride, ndr). Non sono qui per parlare di questo".
Così Roberto Mancini, ex Ct della Nazionale italiana di calcio, al Circolo Canottieri Aniene come testimonial per la donazione del sangue dribbla le domande su un suo eventuale ritorno sulla panchina dell'Italia.
"Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre", aggiunge. Mentre sull'addio di Guardiola al City ammette che "faccio fatica a parlare di me, figurarsi gli altri. Non saprei, lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo. Vincere non credo sia logorante, ma l'allenatore è un mestiere difficile" conclude.
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