"Mi manca l'Italia? Quando si è all'estero manca sempre", aggiunge. Mentre sull'addio di Guardiola al City ammette che "faccio fatica a parlare di me, figurarsi gli altri. Non saprei, lui è stato tanti anni al City e ha vinto tantissimo. Vincere non credo sia logorante, ma l'allenatore è un mestiere difficile" conclude.