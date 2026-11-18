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Quale futuro per Piero Ausilio dopo il suo addio all'Inter? Del direttore sportivo ha parlato così Matteo Moretto in un editoriale su Marca: "Il suo addio all'Inter, ufficializzato nel settembre 2026 dopo il mancato raggiungimento di un accordo per il rinnovo del contratto, ha posto fine a un rapporto che ha attraversato diverse fasi societarie, proprietarie e cicli sportivi. Ausilio è arrivato al club alla fine degli anni '90 e ha scalato le gerarchie fino a diventare direttore sportivo, ruolo che ha ricoperto per oltre un decennio.

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La sua carriera è indissolubilmente legata ai successi nerazzurri, ma anche alla sua capacità di destreggiarsi in circostanze molto diverse. Dalle difficoltà finanziarie e dai cambi di proprietà alla costruzione delle squadre che hanno riportato l'Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo lavoro si è basato su diversi pilastri: individuazione dei talenti, negoziazione, gestione dei contratti e, soprattutto, relazioni personali. La sua conoscenza del mercato internazionale e i suoi contatti costanti con agenti e club sono tra i principali punti di forza che ha accumulato nel corso della sua carriera.

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Durante la sua partecipazione al Social Football Summit di Torino, Ausilio ha parlato apertamente della fine della sua esperienza all'Inter. Ha ritenuto che fosse giunto il momento di separarsi dopo aver ottenuto risultati significativi con il club. Non ha inoltre nascosto il suo interesse ad affrontare una nuova sfida in Premier League. Il Tottenham è emerso come una delle possibili destinazioni per il prossimo futuro. Per un professionista che ha trascorso praticamente tutta la carriera nello stesso club, la sua prossima destinazione potrebbe rappresentare un cambiamento di scenario particolarmente significativo".