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Sono tanti i calciatori dell'Inter, sia della Prima Squadra che delle giovanili, che si sono messi in mostra con le rispettive Nazionali nel corso di questa sosta. Tra questi, chi ha decisamente brillato è Alain Taho: il portiere dell'U23 nerazzurra è stato il grande protagonista dell'Albania U21 capace di fermare sullo 0-0 la super Spagna dei vari Bernal e Valle, Espì e Gonzalo Garcia, considerata la grande favorita per la vittoria del prossimo Europeo di categoria.

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Prestazione da MVP

È lui il responsabile del fatto che la Spagna non abbia vinto questa partita".

Taho, sceso in campo nel secondo tempo dell'amichevole tra Albania e Spagna (giocata davanti a circa 10mila spettatori), ha sfoderato una prestazione da vero e proprio MVP: tante grandi parate (su tutte, quella sul colpo di testa di Pablo Garcia al minuto 88), sicurezza nelle uscite alte su angoli e punizione, e anche un pizzico di fortuna che non gusta mai (una traversa e un tiro a colpo sicuro ribattuto da un calciatore spagnolo). Un vero e proprio muro, celebrato anche dal quotidiano Marca: "Il migliore in campo dell'Albania.

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Iniezione di fiducia

Taho può ora rientrare in Italia con ritrovata fiducia, dopo una prima parte di stagione in cui ha collezionato solamente due presenze in Serie C con l'Inter U23. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2030, l'estremo difensore classe 2007 in estate è stato vicino al trasferimento all'estero, con diversi club svizzeri, portoghesi e olandesi che si sono fatti avanti, ma alla fine la decisione è stata quella di proseguire il proprio percorso di crescita a Milano. L'obiettivo, adesso, è quello di convincere Vecchi a concedergli una nuova chance da titolare: sabato, contro il potenza, dovrebbe toccare ancora a Melgrati, ma chissà che le cose non possano cambiare già dal recupero contro l'Audace Cerignola in programma mercoledì.