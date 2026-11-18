VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Scudetto e bilancio in attivo, con Oaktree creata Inter vincente"

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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha accennato ai possibili movimenti di mercato dell'Inter in vista di gennaio. Ecco le sue parole:

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"Si inizia già a parlare di possibili cessioni a gennaio. In quest'ottica, bisognerà prestazione attenzione alla situazione di Luis Henrique che, anche a seguito dell'esplosione di Diouf sulla destra, è un po' uscito dai radar. Credo che anche a lui convenga andare altrove dove potrà essere titolare e giocare nel suo ruolo".

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"L'Inter non ha, a oggi, necessità particolari, in attesa di capire come si evolverà la questione Stones, che fin qui non abbiamo praticamente mai visto e che dovrà dare segnali di affidabilità da qui all'apertura del mercato di gennaio. Se non dovesse essere così, chiaro che l'Inter dovrebbe andare a intervenire per non mettere in crisi il reparto difensivo".