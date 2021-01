Tuttosport: “Inter, accelerata per Milik a giugno. E il club non vuole disperdere un tesoro”

Il ruolo del vice-Lukaku è di vitale importanza in casa Inter. Se questo può essere Gervinho a gennaio in uno scambio di prestiti con Pinamonti, a giugno il club nerazzurro vorrebbe reclutare il nome grosso: Arkadiusz Milik, sul quale sta lavorando da settimane per l’estate. Spiega infatti Tuttosport: “Nelle ultime settimane l’Inter ha accelerato sul centravanti polacco che vive da separato in casa a Napoli con l’obiettivo di vincere il derby con la Juve che sul giocatore ha preso la targa sin dall’estate.

Il primo è legato al vecchio progetto, mai abbandonato, di affiancare a Romelu Lukaku un altro centravanti puro, abile però con i piedi (stella polare per Antonio Conte, in tal senso continua a essere Edin Dzeko). Il secondo è più utilitaristico. In questo modo il club avrebbe pronto un paracadute nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez. La cui clausola da 111 milioni è valida fino al 7 luglio.

L’Inter – come la Juve – non intende fare mosse per gennaio considerato il fatto che Aurelio De Laurentiis è inflessibile sull’argomento. Vuole 18 milioni per il cartellino, al massimo scende a 15 ma non intende spingersi oltre per una questione di principio, ben sapendo che è concreto il rischio di perdere il giocatore a zero. Le due big considerano diseconomico pagare oggi un giocatore che non mette piede in campo dall’estate (ultima presenza agli atti, la manciata di minuti in campo con il Barcellona l’8 agosto).

L’Inter, in particolare, non vuole disperdere il tesoro dato dalla cessione di Matteo Politano. Molto dipenderà quindi dall’interessato: può cercare squadra all’estero (del Marsiglia l’ultimo sondaggio) oppure attendere ancora qualche mese e scegliere la situazione più favorevole dal punto di vista tecnico ed economico (le richieste, da svincolato, sono pari a 6 milioni a stagione di ingaggio)”, si legge.