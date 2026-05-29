FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social La moglie di Zanetti, la foto con Nico Paz e la frecciata…a Cesc Fabregas

social

La moglie di Zanetti, la foto con Nico Paz e la frecciata…a Cesc Fabregas

La moglie di Zanetti, la foto con Nico Paz e la frecciata…a Cesc Fabregas - immagine 1
"Congratulazioni Nico", ha scritto la signora Zanetti, con una frecciatina messa in evidenza nei confronti del tecnico del Como
Redazione1908

“Zanetti ha parlato di Nico Paz? Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni.

Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l’anno prossimo”.

La moglie di Zanetti, la foto con Nico Paz e la frecciata…a Cesc Fabregas- immagine 2

Cesc Fabregas aveva attaccato senza mezzi termini il vicepresidente dell'Inter per l'eccesso di foto, in compagnia di Nico Paz, durante questa stagione. Il trequartista del Como è stato convocato per i Mondiali dal ct Scaloni e l'occasione è stata colta, dalla signora Zanetti, per un messaggio rivolto proprio a Nico Paz, amico di famiglia di Zanetti.

La moglie di Zanetti, la foto con Nico Paz e la frecciata…a Cesc Fabregas- immagine 3

"Congratulazioni Nico", ha scritto la signora Zanetti, con una frecciatina messa in evidenza nei confronti del tecnico del Como: "Spero di non mancare di rispetto a nessuno". Il riferimento è chiaro a tutti.

Leggi anche
La frase di Monica Bertini su Allegri scatena le critiche, la replica: “Calma,...
Palmeri: “Ho assistito alla pace Ausilio-Lukaku. Come Mezzogiorno di Fuoco, è andata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA