La moglie di Zanetti, la foto con Nico Paz e la frecciata…a Cesc Fabregas

"Congratulazioni Nico", ha scritto la signora Zanetti, con una frecciatina messa in evidenza nei confronti del tecnico del Como

Redazione1908 29 maggio - 17:33

“Zanetti ha parlato di Nico Paz? Mi dispiace. Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio, conosce bene le dinamiche, conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni.

Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, però è nostro. L’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. Io so che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto. Ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Se posso dire, una cosa la so sicuramente: Nico Paz non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l’anno prossimo”.

Cesc Fabregas aveva attaccato senza mezzi termini il vicepresidente dell'Inter per l'eccesso di foto, in compagnia di Nico Paz, durante questa stagione. Il trequartista del Como è stato convocato per i Mondiali dal ct Scaloni e l'occasione è stata colta, dalla signora Zanetti, per un messaggio rivolto proprio a Nico Paz, amico di famiglia di Zanetti.

"Congratulazioni Nico", ha scritto la signora Zanetti, con una frecciatina messa in evidenza nei confronti del tecnico del Como: "Spero di non mancare di rispetto a nessuno". Il riferimento è chiaro a tutti.