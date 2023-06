Inter, via al mercato: Brozovic e Dzeko in bilico. Da Kessié a Retegui, gli obiettivi

Alcuni dei calciatori in scadenza andranno via, altri potrebbero rinnovare. “Punti di domanda su Handanovic, Cordaz e D'Ambrosio; De Vrij dovrebbe rinnovare per due anni, mentre sembra allontanarsi Dzeko: l'Inter non vorrebbe andare oltre una stagione, il bosniaco chiede un biennale e ha offerte ricche sul piatto (l'ultima del Fenerbahce)”.

La situazione di Onana , invece, è chiara: l'Inter non vuole venderlo, lui vorrebbe rimanere, ma se il Chelsea dovessero proporre 60 o più milioni, sarà difficile dire no. I Blues vogliono anche Dumfries, con l’Inter che chiede almeno 30 milioni.

“L'epilogo dell'Ataturk non ha cambiato la sua voglia di rimanere a Milano e le idee nerazzurre sul belga, ma si cercherà di avere uno sconto rispetto ai 20 milioni investiti fra prestito e ingaggio per questa stagione ("Big Rom" ha già fatto sapere di essere disposto a ridursi lo stipendio)”.

“Serviranno uno o due difensori (i sogni Pavard e Scalvini, ma occhio a Chalobah del Chelsea e all’Under21 tedesco Bisseck dell’Aarhus), due esterni (Buchanan e Carlos Augusto in cima alla lista, al di là dei sogni di ritorno Hakimi e Perisic), almeno un centrocampista (di complemento o un top come Kessie o Frattesi in caso di partenza di Brozovic) e un paio di attaccanti (Retegui in pole, quindi Lukebakio i principali obiettivi). E con Onana via, mirino su Vicario”.