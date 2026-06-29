Orazio Accomando ha parlato di calciomercato a The Table. Il focus è sulla Juventus e sulle intenzioni della dirigenza per quanto riguarda il calciomercato. Da Bremer che dovrebbe salutare al pupillo di Luciano Spalletti. Tante sono le situazioni che in casa Juve richiedono un approfondimento, una in particolare riguarda un'operazione che potrebbe essere conclusa con l'Inter: CONTINUA A LEGGERE.