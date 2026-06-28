Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul mercato dell'Inter: "Atteso il via libera per Provedel che arriverà presto per 3 mln"

Matteo Pifferi Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 22:05)

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L'Inter sembrava avere in pugno Marco Palestra ma l'irruzione improvvisa del Chelsea ha sparigliato le carte e convinto il giocatore a firmare per i Blues. Tale mossa ha fatto sì che anche altre operazioni che i dirigenti dell'Inter avevano già imbastito e che sembravano a buon punto, si siano congelate.

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha infatti spiegato come il mercato dell'Inter al momento sia bloccato: "Le mosse dell'Inter sono bloccate: ci sono 5-6 nomi di esterni dopo quello che è successo per Palestra, c'è uno stand-by ad oggi per Jones.

L'unica cosa per cui è atteso il via libera è per Provedel che credo arriverà presto per 3 mln, manca solo che Lotito faccia quello che deve fare dando il via libera definitivo. Le mosse sono condizionate da quello che è successo, l'Inter ha messo in stand-by anche cose che erano abbastanza avanzate come Solet e vedremo se questa operazione si riaprirà"