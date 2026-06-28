FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Mosse Inter completamente bloccate da quello che è successo. Ci sono 5-6 nomi che…”

calciomercato

Pedullà: “Mosse Inter completamente bloccate da quello che è successo. Ci sono 5-6 nomi che…”

Pedullà: “Mosse Inter completamente bloccate da quello che è successo. Ci sono 5-6 nomi che…” - immagine 1
Gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sul mercato dell'Inter: "Atteso il via libera per Provedel che arriverà presto per 3 mln"
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

L'Inter sembrava avere in pugno Marco Palestra ma l'irruzione improvvisa del Chelsea ha sparigliato le carte e convinto il giocatore a firmare per i Blues. Tale mossa ha fatto sì che anche altre operazioni che i dirigenti dell'Inter avevano già imbastito e che sembravano a buon punto, si siano congelate.

Pedullà: “Mosse Inter completamente bloccate da quello che è successo. Ci sono 5-6 nomi che…”- immagine 2

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha infatti spiegato come il mercato dell'Inter al momento sia bloccato: "Le mosse dell'Inter sono bloccate: ci sono 5-6 nomi di esterni dopo quello che è successo per Palestra, c'è uno stand-by ad oggi per Jones.

Pedullà: “Mosse Inter completamente bloccate da quello che è successo. Ci sono 5-6 nomi che…”- immagine 3

L'unica cosa per cui è atteso il via libera è per Provedel che credo arriverà presto per 3 mln, manca solo che Lotito faccia quello che deve fare dando il via libera definitivo. Le mosse sono condizionate da quello che è successo, l'Inter ha messo in stand-by anche cose che erano abbastanza avanzate come Solet e vedremo se questa operazione si riaprirà"

Leggi anche
Esposito, estate da protagonista: “Avrà il peso dell’attacco Inter sulle spalle...
Ordine: “Inter e Milan, mondo capovolto in pochi giorni. La legge del contrappasso ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA