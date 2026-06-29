Visto lo stallo nell'affare Solet, l'Inter ha iniziato a vagliare altri nomi per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu

Marco Macca Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 00:02)

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Visto lo stallo nell'affare Solet, l'Inter ha iniziato a vagliare altri nomi per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu. Uno di questi è Trevoh Chalobah del Chelsea, che avrebbe tutte le caratteristiche richieste dall'allenatore nerazzurro. Scrive il Corriere dello Sport:

"Come conseguenza dello stallo (per Solet, ndr) hanno cominciato a circolare i nomi alternativi: su tutti quello della vecchia conoscenza Chalobah. Sono tre estati che l'inglese finisce in orbita nerazzurra: significa che piace. Stavolta è stato proposto e sono immediatamente cominciate le riflessioni".

"Pur essendo rimasto fuori dal Mondiale, il difensore è reduce da una stagione da titolare nel Chelsea. Domenica prossima compirà 27 anni e ha le caratteristiche desiderate da Chivu, in particolare una grande velocità che consente alla linea arretrata di rimanere alta. Il costo è elevato: il Blues chiedono 30 milioni più 5 di bonus. E, con ogni probabilità, sarebbe necessario lavorare per ottenere la stessa formula concessa all’Udinese. Attenzione poi alla concorrenza: sulle tracce di Chalobah, infatti, c’è pure il Como, che ha già messo sul tavolo 25 milioni più 2 di bonus, incassando un no".

(Fonte: Corriere dello Sport)