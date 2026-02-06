Nel corso del suo intervento per il podcast "Tutti in the Box", Orazio Accomando, giornalista di mercato, ha parlato così di Filip Stankovic : "Io lo riprenderei all'Inter e vi spiego perché. Filip Stankovic a mio avviso è il miglior portiere della Serie B: secondo me è il profilo ideale per l'Inter.

Lo prendi anche per una questione di liste, Sommer andrà via: dai fiducia a Martinez o lo vendi e prendi uno più esperto? Filip lo metti lì come secondo: io me lo tengo buono, lo faccio crescere e gli do 10-15 partite e mi coltivo il portiere del futuro. Sarebbe il giusto salto per fare il secondo all'Inter e poi giocarti le carte in futuro da primo: vi assicuro che è veramente forte".