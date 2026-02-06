FC Inter 1908
Accomando: “Inter, riprendi Filip Stankovic! Vi dico il perché e vi assicuro che è…”

Accomando: “Inter, riprendi Filip Stankovic! Vi dico il perché e vi assicuro che è…” - immagine 1
Nel corso del suo intervento per il podcast "Tutti in the Box", Orazio Accomando, giornalista di mercato, ha parlato così di Filip Stankovic
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo intervento per il podcast "Tutti in the Box", Orazio Accomando, giornalista di mercato, ha parlato così di Filip Stankovic: "Io lo riprenderei all'Inter e vi spiego perché. Filip Stankovic a mio avviso è il miglior portiere della Serie B: secondo me è il profilo ideale per l'Inter.

Accomando: “Inter, riprendi Filip Stankovic! Vi dico il perché e vi assicuro che è…”- immagine 2
Getty Images

Lo prendi anche per una questione di liste, Sommer andrà via: dai fiducia a Martinez o lo vendi e prendi uno più esperto? Filip lo metti lì come secondo: io me lo tengo buono, lo faccio crescere e gli do 10-15 partite e mi coltivo il portiere del futuro. Sarebbe il giusto salto per fare il secondo all'Inter e poi giocarti le carte in futuro da primo: vi assicuro che è veramente forte".

