Uno dei temi riguarda Aleksandar Stankovic: sembra che la decisione su di lui, vista l'ottima stagione, sia ormai già stata presa

La rosa dell'Inter in estate subirà tanti cambiamenti in vista della prossima stagione: diversi giocatori andranno a scadenza e la rosa verrà ulteriormente ringiovanita. Uno dei temi riguarda Aleksandar Stankovic, ceduto al Bruges ma con clausola di recompra a favore dei nerazzurri. E sembra che la decisione su di lui, vista l'ottima stagione, sia ormai già stata presa.