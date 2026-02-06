FC Inter 1908
Mercato, l’Inter ha preso la decisione su Stankovic: ecco cosa succederà in estate

Uno dei temi riguarda Aleksandar Stankovic: sembra che la decisione su di lui, vista l'ottima stagione, sia ormai già stata presa
Marco Astori
La rosa dell'Inter in estate subirà tanti cambiamenti in vista della prossima stagione: diversi giocatori andranno a scadenza e la rosa verrà ulteriormente ringiovanita. Uno dei temi riguarda Aleksandar Stankovic, ceduto al Bruges ma con clausola di recompra a favore dei nerazzurri. E sembra che la decisione su di lui, vista l'ottima stagione, sia ormai già stata presa.

"Figlio d’arte ventenne, è stato ceduto al Bruges per 10 milioni di euro con possibilità di riacquistarlo la prossima estate a 23 o quella dopo a 25. Tutto fa credere che il rientro avverrà già alla prima finestra, viste le risposte che il giocatore sta dando", scrive il Quotidiano Sportivo.

