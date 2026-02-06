A fine stagione diversi calciatori lasceranno l'Inter : giugno 2026 è infatti la scadenza di alcuni contratti importanti, da Stefan De Vrij a Henrikh Mkhitaryan e Yann Sommer. E proprio a centrocampo, secondo Orazio Accomando , il club nerazzurro metterà a segno un colpo a parametro zero.

"E' una previsione, ma il primo acquisto per il centrocampo per l'Inter sarà Lorenzo Pellegrini svincolato dalla Roma al posto di Mkhitaryan: mi dicono che ci pensano Inter e Napoli. E l'Inter ha rapporti buonissimi con l'agente", ha spiegato il giornalista di mercato al podcast "Tutti in the Box".