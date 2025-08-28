I due club si sono stretti la mano per il passaggio in via definitiva del calciatore che però vuole riflettere prima di accettare

Mehdi Taremi ha chiuso le valigie e presto potrebbe lasciare l'Inter definitivamente. Al termine di un'estate in cui dal primo momento l'iraniano è stato considerato dal primo minuto un sicuro partente, sembra esserci finalmente la destinazione.