FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore per…

calciomercato

Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore per…

Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore per… - immagine 1
I due club si sono stretti la mano per il passaggio in via definitiva del calciatore che però vuole riflettere prima di accettare
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Mehdi Taremi ha chiuso le valigie e presto potrebbe lasciare l'Inter definitivamente. Al termine di un'estate in cui dal primo momento l'iraniano è stato considerato dal primo minuto un sicuro partente, sembra esserci finalmente la destinazione.

Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore per…- immagine 2
ffiri

Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'ex Porto all'Olympiacos. Cosa manca? Il giocatore si è preso 24 ore per decidere. Presto potrebbe arrivare dunque il via libera definitivo.

Leggi anche
Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore...
Lookman verso la permanenza all’Atalanta: potrebbe essere gradualmente reintegrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA