Mehdi Taremi ha chiuso le valigie e presto potrebbe lasciare l'Inter definitivamente. Al termine di un'estate in cui dal primo momento l'iraniano è stato considerato dal primo minuto un sicuro partente, sembra esserci finalmente la destinazione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore per…
calciomercato
Sky – Taremi, c’è l’accordo Inter-Olympiakos: il giocatore chiede 24 ore per…
I due club si sono stretti la mano per il passaggio in via definitiva del calciatore che però vuole riflettere prima di accettare
Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'ex Porto all'Olympiacos. Cosa manca? Il giocatore si è preso 24 ore per decidere. Presto potrebbe arrivare dunque il via libera definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA