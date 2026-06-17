Il punto di Luca Marchetti di Sky Sport sul mercato dell’Inter (ecco il preferito se non rinnova De Vrij secondo fcinter1908.it). Ecco le informazioni del giornalista dopo gli sviluppi di giornata.
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Sky – Inter, accordo con Solet e occhio a un altro difensore! Coi 7,5 mln di Akinsanmiro…
“Va avanti la trattativa con l’Udinese per Oumar Solet: piccoli passi, accordo già raggiunto con il giocatore, bisogna avvicinarsi alla richiesta del club.
Molto probabilmente De Vrij non accetterà l’offerta di prolungamento dell’Inter e quindi bisognerà cercare un altro difensore anche. De Vrij vorrebbe provare un’esperienza all’estero anche, l’offerta nerazzurra è inferiore rispetto a quanto ha guadagnato finora. L’Inter aspetta una risposta che potrebbe non essere positiva. L’Inter così andrebbe a prendere un altro difensore. Solet per Acerbi e poi un altro difensore dunque.
L’Inter infine sta valutando se controriscattare o meno Akinsanmiro. Non dovessero riscattarlo, ci sarebbero 7,5 milioni in più da investire per altre operazioni come Palestra per esempio”.
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