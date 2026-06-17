Molto probabilmente De Vrij non accetterà l’offerta di prolungamento dell’Inter e quindi bisognerà cercare un altro difensore anche. De Vrij vorrebbe provare un’esperienza all’estero anche, l’offerta nerazzurra è inferiore rispetto a quanto ha guadagnato finora. L’Inter aspetta una risposta che potrebbe non essere positiva. L’Inter così andrebbe a prendere un altro difensore. Solet per Acerbi e poi un altro difensore dunque.