L’olandese e i Campioni d’Italia si sono presi del tempo per riflettere se andare avanti insieme: secondo quanto raccolto da FCINTER1908.IT, infatti, anche da parte del club nerazzurro sono in corso valutazioni sul da farsi. Dopo diverso tempo trascorso insieme, entrambe le parti vogliono capire bene se sia il caso di prolungare il rapporto oppure salutarsi con gratitudine reciproca per quanto fatto negli anni.

De Vrij nelle ultime ore sembra sempre più tentato dalla possibilità di iniziare una nuova avventura in un campionato diverso dalla Serie A. L’ipotesi è ovviamente sul tavolo ma, in caso, l’Inter non si farebbe trovare spiazzata. Marotta e Ausilio sono consapevoli da settimane che il divorzio sia eventualità da non scartare. Per questo motivo la dirigenza si è mossa sotto traccia per mettere a fuoco il possibile sostituto dell’ex Lazio, già individuato e presente nei fascicoli di viale della Liberazione. La pista, con budget inevitabilmente inferiore a Solet, è top secret. Presto arriverà l’ultima parola sul tema: l’Inter però è già pronta a qualsiasi scenario.