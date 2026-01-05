Sono ore cruciali per capire quale sarà il futuro di Joao Cancelo, sul quale l'Inter è piombata nei giorni scorsi

con l'intento di regalare a Cristian Chivu un rinforzo di spessore sulla fascia destra, in attesa del recupero di Dumfries, previsto non prima di marzo.

"Inter e Al-Hilal hanno trovato l’accordo per Joao Cancelo. Si attende la decisione del giocatore L’Inter e l’Al-Hilal hanno trovato un accordo verbale per il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro. Contatti continui tra il club e Jorge Mendes, procuratore del portoghese. Il giocatore ha chiesto 1/2 giorni di tempo per capire se il Barcellona, sua priorità, passerà dagli apprezzamenti verbali mostrati in queste ore ai fatti. L’Al-Hilal, se Cancelo deciderà di accettare i nerazzurri, sceglierà uno tra Acerbi e De Vrij da inserire nell’operazione"