Sono ore cruciali per capire quale sarà il futuro di Joao Cancelo, sul quale l'Inter è piombata nei giorni scorsi con l'intento di regalare a Cristian Chivu un rinforzo di spessore sulla fascia destra, in attesa del recupero di Dumfries, previsto non prima di marzo.
calciomercato
Sky – Inter-Al Hilal, accordo verbale per Cancelo! Risposta del giocatore entro…
Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, stato raggiunto un accordo verbale tra i nerazzurri e l'Al Hilal, che ha ormai messo alla porta il calciatore.
Calciatore che, però, avrà l'ultima parola riguardo al trasferimento, visto che sullo sfondo resta sempre il Barcellona, la sua destinazione preferita. Scrive Di Marzio:
"Inter e Al-Hilal hanno trovato l’accordo per Joao Cancelo. Si attende la decisione del giocatore L’Inter e l’Al-Hilal hanno trovato un accordo verbale per il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro. Contatti continui tra il club e Jorge Mendes, procuratore del portoghese. Il giocatore ha chiesto 1/2 giorni di tempo per capire se il Barcellona, sua priorità, passerà dagli apprezzamenti verbali mostrati in queste ore ai fatti. L’Al-Hilal, se Cancelo deciderà di accettare i nerazzurri, sceglierà uno tra Acerbi e De Vrij da inserire nell’operazione"
