Linea caldissima Milano-Riad. Questa settimana, infatti, sarà decisiva per definire il futuro di Joao Cancelo. Il portoghese sta spettando il Barcellona, che però vorrebbe acquistare un difensore centrale. Il fattore determinante potrebbe essere Jorge Mendes, agente del giocatore, che ha un rapporto speciale con Laporta.
Il punto sul mercato dei nerazzurri del quotidiano Tuttosport, che analizza caso per caso le situazioni in entrata e in uscita
Tuttosport sottolinea che l’Inter non vorrebbe andare oltre questa settimana, con Acerbi e De Vrij che intendono novità.
Proprio come Frattesi. Il Galatasaray ha messo sul piatto 5 milioni di prestito con riscatto fissato a 30, raggiungendo i 35 milioni richiesti dall’Inter. Il nodo è sul numero di presenze per far scattare l’obbligo.
Frattesi andrebbe a guadagnare 5 milioni di euro d’ingaggio, contro i 2,8 percepiti ora, e non ha chiuso le porte perché vorrebbe giocare di più in vista dell’eventuale Mondiale.
Per la porta occhio a Atubolu: il portiere tedesco che piace all’Inter ha cambiato procuratore e nelle prossime settimane potrebbero esserci lunghe chiamate, rivela Tuttosport.
