Il punto sul mercato dei nerazzurri del quotidiano Tuttosport, che analizza caso per caso le situazioni in entrata e in uscita

Linea caldissima Milano-Riad. Questa settimana, infatti, sarà decisiva per definire il futuro di Joao Cancelo. Il portoghese sta spettando il Barcellona, che però vorrebbe acquistare un difensore centrale. Il fattore determinante potrebbe essere Jorge Mendes, agente del giocatore, che ha un rapporto speciale con Laporta.