SM – Asllani, il Torino riflette. Una sola certezza su un’eventuale partenza

Il club granata sta valutando l'idea di poter chiudere anzitempo l'avventura del giocatore albanese che era arrivato in estate in prestito (oneroso) dall'Inter con opzione di riscatto

Di ieri le voci secondo le quali il Torino avrebbe intenzione di chiudere anzitempo con Asllani che in estate era arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. Le conferme che sono arrivate nel pomeriggio dalle parole di Petrachi, ds del Torino, hanno dato una conferma su valutazioni in corso.

«Certamente ci aspettiamo molto di più da Asllani, è un giocatore importante che deve dimostrare sul campo di essere un titolare, così come tanti altri. Oggi (ieri prima del match contro il Verona, ndr) si siede in panchina, poi ci auguriamo che torni a essere titolare. Questo è un discorso che vale per lui e per tanti altri, serve mettere quella sana cattiveria che pretendo da tutti i ragazzi», ha detto il dirigente del club di Cairo.

A SportMediaset parlano del calciatore albanese e spiegano c'è una sola certezza. Qualora effettivamente il calciatore lasciasse il club granata già a gennaio, non resterebbe a disposizione di Chivu nella rosa nerazzurra.

Per lui quindi si aprirebbero la porta di una nuova destinazione. Il calciatore in estate era arrivato al Toro in prestito oneroso da un mln e mezzo con diritto di riscatto fissato sugli undici mln e mezzo. Era stato cercato anche dal Bologna.

