Francesco Acerbi potrebbe essere la contropartita per l'Al Hilal per sbloccare l'affare Cancelo e regalare a Cristian Chivu un rinforzo sulla fascia destra. Ma la partenza del difensore apre le porte a un altro acquisto al centro della difesa, visto che poi numericamente l'Inter ne avrebbe bisogno. Il Giornale parla dei nomi in orbita nerazzurra:
"L'eventuale partenza di Ace costringerebbe a quel punto l'Inter a tornare sul mercato dei difensori: fari già puntati su Muharemovic del Sassuolo (la Juventus vanta il 50% sulla vendita: occhio ai possibili incastri con Davide Frattesi in bianconero...) e Mario Gila della Lazio".
"Quest'ultimo appetito pure dal Milan sempre alla ricerca di un centrale per soddisfare le richieste di Allegri; mentre a Sarri piacerebbe riabbracciare dopo l'Europa League vinta insieme al Chelsea Loftus-Cheek, che potrebbe diventare la pedina chiave per sbloccare l'affare".
