Il club nerazzurro sta lavorando con quello saudita per trovare un accordo per Joao Cancelo: ecco chi ha chiesto Simone Inzaghi

Si sta parlando di un possibile scambio con Francesco Acerbi o Stefan De Vrij con l'Al Hilal, ma ecco secondo Il Messaggero chi avrebbe chiesto davvero Simone Inzaghi: "Il club nerazzurro sta lavorando con quello saudita per trovare un accordo, Inzaghi avrebbe richiesto Acerbi, ma sulle tracce del terzino portoghese ci sono anche Barcellona e Benfica".