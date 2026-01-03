Continua il forte pressing dell'Inter per Joao Cancelo: il club nerazzurro è al lavoro per riportare il terzino portoghese a Milano, individuato come profilo perfetto per sopperire temporaneamente all'assenza di Dumfries.
Mercato, Messaggero svela: “Per Cancelo all’Inter ecco chi ha chiesto davvero Inzaghi in cambio”
Il club nerazzurro sta lavorando con quello saudita per trovare un accordo per Joao Cancelo: ecco chi ha chiesto Simone Inzaghi
Si sta parlando di un possibile scambio con Francesco Acerbi o Stefan De Vrij con l'Al Hilal, ma ecco secondo Il Messaggero chi avrebbe chiesto davvero Simone Inzaghi: "Il club nerazzurro sta lavorando con quello saudita per trovare un accordo, Inzaghi avrebbe richiesto Acerbi, ma sulle tracce del terzino portoghese ci sono anche Barcellona e Benfica".
