Marco Astori Redattore 3 gennaio - 13:03

Il nome di Joao Cancelo resta molto caldo per quanto riguarda l'Inter sul mercato. Ma arriva un chiarimento da Fabrizio Romano sulla questione con l'Al Hilal: "La linea resta quella: Joao Cancelo in questo momento ha la situazione in mano. Voglio chiarire, si parla di prestiti, non è uno scambio di cartellini con Acerbi e De Vrij, è uno scambio di prestiti.

Simone Inzaghi vuole un centrale quanto prima, l'Al Hilal ne ha bisogno: la preferenza di Inzaghi sarebbe quella di fare l'operazione con l'Inter mettendo dentro un centrale in più già conosciuto da lui facendo partire Cancelo. Il portoghese però al momento continua ad aspettare di capire se avrà una risposta definitiva dal Barcellona: è un discorso interno ai catalani, che devono prendere un centrale, che è la priorità.

Ma il rapporto con Mendes e la voglia di Cancelo di tornare al Barcellona stanno facendo riflettere internamente: devono capire cosa fare e lui li aspetta. Laporta è tornato in città per parlare con Deco e Flick, al momento Cancelo e l'Inter aspettano, vedremo per quanto perché l'Inter contava di fare un'operazione rapida", ha spiegato.