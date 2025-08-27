Occhio al futuro di questi tre difensori dell’Inter: sono tutti in scadenza al 30 giugno 2026. A fare il punto sulle situazioni è il sito di DAZN.
Occhio al futuro di questi tre difensori dell’Inter, sono tutti in scadenza al 30 giugno 2026: ecco le ultime, caso per caso
"A fine stagione il tuttofare della difesa interista avrà 36 anni. La società dovrà fare delle valutazioni a riguardo, se proporre un rinnovo breve o chiudere i rapporti alla scadenza", spiega il sito su Darmian.
"Difficile ipotizzare un nuovo contratto per il centrale difensivo che al giugno 2026 si presenterà con 38 anni all'anagrafe", si legge su Acerbi.
"L'olandese è una certezza dal punto di vista del rendimento, ma in un processo di ringiovanimento della rosa potrebbe pagare anche lui", si legge in merito a De Vrij.
