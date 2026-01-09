Lele Adani ha analizzato nel dettaglio l'ultima prestazione dell'Inter di Chivu, vittoriosa con il Parma. "Atalanta, Bologna e Parma: ma sono delle prestazioni fantastiche, complete. Se l'Inter può essere la peggiore nemica di se stessa si limita ad un quarto d'ora, quando magari si assenta e diventa la sua prima rivale. L'Inter è quasi non dico ingiocabile, ma superiore", ha dichiarato il telecronista della Rai.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Adani applaude l’intuizione di mercato dell’Inter: “Questo per me è un grande acquisto”
calciomercato
Adani applaude l’intuizione di mercato dell’Inter: “Questo per me è un grande acquisto”
Il giocatore che ha colpito Adani
Focus su Bonny—
Adani ha dedicato una breve riflessione all'acquisto di Bonny. Un'intuizione particolarmente azzeccata, secondo il telecronista: "Bonny? Penso che sia l'attaccante di questa rosa che più di tutti può giocare con tutti gli altri partner d'attacco. Se lo metti con Lautaro sa fare il Thuram, se lo metti con Thuram sa essere Lautaro. Sa essere fisico, tecnico, prima punta, seconda punta. Un grande acquisto per me".
(DS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA