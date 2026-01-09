Lele Adani ha analizzato nel dettaglio l'ultima prestazione dell'Inter di Chivu, vittoriosa con il Parma. "Atalanta, Bologna e Parma: ma sono delle prestazioni fantastiche, complete. Se l'Inter può essere la peggiore nemica di se stessa si limita ad un quarto d'ora, quando magari si assenta e diventa la sua prima rivale. L'Inter è quasi non dico ingiocabile, ma superiore", ha dichiarato il telecronista della Rai.