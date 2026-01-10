Domani Antonio Conte e Lautaro Martinez si ritroveranno di fronte a San Siro per la prima volte dopo la furiosa lite del Maradona

Marco Astori Redattore 10 gennaio - 10:30

Dentro Inter-Napoli c'è una sfida nella sfida: domani Antonio Conte e Lautaro Martinez si ritroveranno di fronte a San Siro per la prima volte dopo la furiosa lite del Maradona dello scontro d'andata. Tuttosport rivive così quegli attimi raccontando un piccolo retroscena: "L’elettricità tra i due è tornata a fluire nella gara d’andata, al Maradona, dopo un intervento su Dumfries, accentuato in maniera esagerata dall’olandese a giudizio di Conte: in soccorso del compagno di squadra, ecco Lautaro e le vecchie ruggini.

L’attaccante ha platealmente invitato a tacere il suo ex allenatore, indicandosi i genitali, mentre Antonio, per questo ammonito dall’arbitro Mariani, ha risposto a tono. Uno screzio che, a conti fatti, ha aiutato il Napoli più dell’Inter: anche al netto del risultato (3-1 per i campioni d’Italia in carica), il secondo tempo della partita di andata può annoverarsi tra le peggiori prestazioni stagionali della squadra di Cristian Chivu. Al Maradona, da un certo punto in poi, l’Inter non ci ha capito più nulla - Lautaro compreso, anzi in primis - e l’impressione è che di mezzo ci sia stato anche il cortocircuito scaturito da quel battibecco con Conte, che vanta precedenti anche con il tecnico romeno (il parapiglia in Parma-Napoli della scorsa stagione) e quando si tratta di mettere pressione ne sa una più del Diavolo.

«Lautaro è un ottimo giocatore, dal punto di vista umano non ho avuto modo di conoscerlo per bene», ha detto Conte dopo la gara dell’andata. O forse è proprio il contrario: di sicuro, con quella tensione portata alle stelle, l’ha disinnescato. Cosa non usuale, per gli avversari del Toro, in questa Serie A".