Lele Adani continua a credere che l' Inter sia la squadra potenzialmente più forte. L'ex giocatore è intervenuto alla Domenica Sportiva per commentare la prestazione di Pio Esposito e fare una precisazione sul mercato per quanto riguarda una mancanza nella rosa dei nerazzurri. " Pio Esposito ? Ha fatto quello che poteva. Non darei troppe responsabilità della prestazione al giocatore: è un giocatore forte e già richiesto. Deve fare la sua crescita, secondo me sarà utile e utilizzato".

Adani ha poi virato sul tema spinoso del mercato: "L'Inter ha necessità di intervenire dietro. Lo si sa da tempo e ancora non è stato fatto questo intervento e siamo all'ultimo giorno di mercato. In più l'Inter ha un problema cronico che non ha ancora risolto. Non ha giocatori che fanno l'uno contro l'uno, non dribbla. L'Inter è una squadra forte, potenzialmente la più forte. Ma ha questo problema degli uno contro uno, sugli esterni, l'Inter ce l'ha da sempre".