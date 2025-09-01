Alla Domenica Sportiva si dibatte sul reparto offensivo dell'Inter, che necessitava di un uomo di fantasia in grado di saltare costantemente l'avversario. E Adriano Panatta ha lanciato questa provocazione: "Servirebbe uno come Politano all'Inter".
Non si è fatta attendere la replica di Lele Adani, che ha risposto: "Giochi in un modo diverso, è diverso il tipo di giocatore rispetto alla richiesta dell'Inter. L'Inter lì ha preso Luis Henrique che ancora non è stato utilizzato. Politano è l'ala migliore in Italia, ma il giocatore che aveva scelto l'Inter era Lookman. Era Lookman".
