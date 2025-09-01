FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Panatta: “All’Inter serve Politano!”. Adani: “In quel ruolo avevano scelto di prendere…”

calciomercato

Panatta: “All’Inter serve Politano!”. Adani: “In quel ruolo avevano scelto di prendere…”

Panatta: “All’Inter serve Politano!”. Adani: “In quel ruolo avevano scelto di prendere…” - immagine 1
Alla Domenica Sportiva si dibatte sul reparto offensivo dell'Inter, che necessitava di un uomo di fantasia in grado di saltare l'avversario
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alla Domenica Sportiva si dibatte sul reparto offensivo dell'Inter, che necessitava di un uomo di fantasia in grado di saltare costantemente l'avversario. E Adriano Panatta ha lanciato questa provocazione: "Servirebbe uno come Politano all'Inter".

Panatta: “All’Inter serve Politano!”. Adani: “In quel ruolo avevano scelto di prendere…”- immagine 2

Non si è fatta attendere la replica di Lele Adani, che ha risposto: "Giochi in un modo diverso, è diverso il tipo di giocatore rispetto alla richiesta dell'Inter. L'Inter lì ha preso Luis Henrique che ancora non è stato utilizzato. Politano è l'ala migliore in Italia, ma il giocatore che aveva scelto l'Inter era Lookman. Era Lookman".

Leggi anche
Moretto: “Cosa mi risulta su Pavard-Marsiglia! E la verità sul futuro di Lookman”
Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA