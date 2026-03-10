Una stagione in chiaroscuro per Hakan Calhanoglu. L'Inter potrebbe lasciarlo andare e puntare su un sostituto già scelto

Marco Macca Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 21:02)

Una stagione in chiaroscuro per Hakan Calhanoglu, che nella prima parte di stagione, dopo le discussioni del finale del 2024-25, è tornato ai suoi livelli di prestazioni e numeri, ma che poi, complici dei problemi fisici, non è riuscito a dare la dovuta continuità. Nel mentre, le voci sull'interesse del Galatasaray si sono moltiplicate col passare dei giorni. Tanto che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, un suo trasferimento in Turchia in estate appare sempre più probabile. Il contratto scade nel 2027 e l'Inter potrebbe dare il via libera. Anche perché il sostituto sembra essere già stato scelto: Aleksandar Stankovic, ora al Bruges, sul quale i nerazzurri hanno un diritto di recompra a 23 milioni di euro:

"La stagione scorsa il turco ha saltato dieci partite per infortunio e tutto il Mondiale per Club. Trentadue anni compiuti da poco, ha un contratto in scadenza nel 2027. Quest’anno il ruolo di regista è toccato più volte a Zielinski, ma dal prossimo potrebbe esserci un ventenne cresciuto in casa. Uno che ha frequentato Appiano fin da bambino. Si tratta di Aleksandar Stankovic, il più piccolo dei figli di Dejan, nato a Milano quando il papà si divertiva con i nerazzurri".

"Dopo un’annata a Lucerna in prima divisione svizzera – sotto la guida dell'ex Siena Mario Frick – sta stregando il Club Bruges e l’Europa: sette gol e cinque assist in 43 partite fin qui, compresi due squilli nella grande coppa contro Marsiglia e Kairat. L’Inter ha una recompra fissata a 23 milioni valida per l’estate 2026 (nel 2027 salirà a 25). I piani alti sembrano intenzionati a riportarlo a casa".

(Fonte: gazzetta.it)