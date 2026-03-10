FC Inter 1908
Romano: “Inter su Goretzka ma ha idea che scoraggia. Vicario? L’inizio della fine lo avvicina”

Nel corso di una diretta sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su Leon Goretzka e Guglielmo Vicario
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di una diretta sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su Leon Goretzka e Guglielmo Vicario, due obiettivi di mercato per l'estate per l'Inter: “Il Napoli ha fatto valutazioni su Goretzka, ma le richieste economiche sono molto alte e si sta orientando su profili diversi.

L'Inter ha avuto dialoghi con gli agenti del giocatore e rimane interessata: ma ha la sensazione che dalla Premier ci siano squadre che possano offrire più soldi e tentare il giocatore con progetti economici differenti. Guglielmo Vicario andrà in panchina contro l'Atletico Madrid e questo è un pezzo in più di una vicenda che raccontiamo da dicembre: vuole tornare in Italia e ha dato apertura totale di tornare in estate.

Questa scelta di Tudor può essere l'inizio della fine: manteniamo l'Inter come la squadra più attiva e più forte in attesa che decida di procedere, perché ancora non ha preso la scelta definitiva”.

