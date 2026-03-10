Nel corso di una diretta sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su Leon Goretzka e Guglielmo Vicario, due obiettivi di mercato per l'estate per l'Inter: “Il Napoli ha fatto valutazioni su Goretzka, ma le richieste economiche sono molto alte e si sta orientando su profili diversi.
L'Inter ha avuto dialoghi con gli agenti del giocatore e rimane interessata: ma ha la sensazione che dalla Premier ci siano squadre che possano offrire più soldi e tentare il giocatore con progetti economici differenti. Guglielmo Vicario andrà in panchina contro l'Atletico Madrid e questo è un pezzo in più di una vicenda che raccontiamo da dicembre: vuole tornare in Italia e ha dato apertura totale di tornare in estate.
Questa scelta di Tudor può essere l'inizio della fine: manteniamo l'Inter come la squadra più attiva e più forte in attesa che decida di procedere, perché ancora non ha preso la scelta definitiva”.
