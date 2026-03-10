FC Inter 1908
Moretto: “Inter su Vicario, la Juve vuole un portiere superiore. Uno di impatto mediatico”

Matteo Moretto, esperto di mercato, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Guglielmo Vicario
Marco Astori
Matteo Moretto, esperto di mercato, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Guglielmo Vicario, portiere in uscita dal Tottenham e accostato a Inter e Juve.

“La Juve sta cercando un portiere e mi parlano di un portiere più impattante di Vicario a livello mediatico: il profilo di Vicario non convince tutti alla Juve, l'Inter resta in vantaggio e avrà nuovi contatti in queste settimane per provare ad avanzare. Se la Juve dovesse fare un acquisto per migliorare la porta, andrà su un profilo superiore".

