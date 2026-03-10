Matteo Moretto , esperto di mercato, intervenuto in diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Guglielmo Vicario , portiere in uscita dal Tottenham e accostato a Inter e Juve.

“La Juve sta cercando un portiere e mi parlano di un portiere più impattante di Vicario a livello mediatico: il profilo di Vicario non convince tutti alla Juve, l'Inter resta in vantaggio e avrà nuovi contatti in queste settimane per provare ad avanzare. Se la Juve dovesse fare un acquisto per migliorare la porta, andrà su un profilo superiore".