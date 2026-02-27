L'addio anticipato alla Champions League ha dato il via libera definitivo alle mosse di mercato previste in casa Inter per l'estate. Come riferisce il Giorno, infatti, i nerazzurri ora sono pronti a salutare, a fine stagione, gli over 35 in scadenza di contratto o quasi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, l’addio alla Champions concretizza uno scenario di mercato: “Ora certi questi 5 addii”
calciomercato
Inter, l’addio alla Champions concretizza uno scenario di mercato: “Ora certi questi 5 addii”
L'addio anticipato alla Champions League ha dato il via libera definitivo alle mosse di mercato previste in casa Inter per l'estate
Si legge:
"Dunque, ringraziamenti e saluti già previsti ai tanti over 35, o quasi, in scadenza: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan («Ora dobbiamo pedalare per il campionato», le sue parole, ieri)".
(Fonte: Il Giorno)
© RIPRODUZIONE RISERVATA