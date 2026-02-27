FC Inter 1908
Inter, l’addio alla Champions concretizza uno scenario di mercato: “Ora certi questi 5 addii”

L'addio anticipato alla Champions League ha dato il via libera definitivo alle mosse di mercato previste in casa Inter per l'estate
Marco Macca
Marco Macca 

L'addio anticipato alla Champions League ha dato il via libera definitivo alle mosse di mercato previste in casa Inter per l'estate. Come riferisce il Giorno, infatti, i nerazzurri ora sono pronti a salutare, a fine stagione, gli over 35 in scadenza di contratto o quasi.

"Dunque, ringraziamenti e saluti già previsti ai tanti over 35, o quasi, in scadenza: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan («Ora dobbiamo pedalare per il campionato», le sue parole, ieri)".

(Fonte: Il Giorno)

